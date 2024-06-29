Фото: у Севастополі вибухи, окупанти заявляють про роботу ППО (Getty Images)

З ранку, 29 червня, у Криму гримлять вибухи. Зокрема, у Севастополі працює ППО.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал "Кримський вітер" та Telegram-канал гауляйтера Севастополя Михайла Развожаєва.

Так, у Севастополі окупанти оголосили повітряну тривогу. "У Севастополі стріляє росППО", - пише "Кримський вітер". Як зазначають у моніторинговому Telegram-каналі, зроблено щонайменше два пуски ракет ППО в Севастополі. Крім того, окупанти закрили рух Кримським мостом. Вибухи лунали не лише у Севастополі Гауляйтер Севастополя Михайло Розводжаєв вже відзвітував, що нібито відбиття ракетної атаки триває. "За попередньою інформацією 2 повітряні цілі знищені в небі над акваторією та в районі Балаклави. Але уламки збитих цілей впали в прибережній зоні та Балаклавському районі", - написав він. Нібито, за його даними, сталося спалах трави в районі Ялтинського кільця.