В Севастополе и Джанкое прогремели взрывы

Как пишут в сети, взрыв сначала услышали жители временно оккупированного Джанкоя. После него якобы была очень мощная взрывная волна, рассказывают местные жители.

Также несколько громких взрывов прогремели и в Севастополе.

В двух городах включили сигнал воздушной тревоги. Детали инцидентов пока неизвестны.

В то же время, как пишут в Telegram-каналах, россияне подняли практически всю авиацию с крымских аэродромов.

Обновлено 21:00

Как написал так называемый "губернатор" Севастополя Михаил Развожаев, в районе аэродрома "Бельбек" якобы была сбита ракета.

Фото: аэродром "Бельбек" на карте (нажмите, чтобы увеличить)

Успешные удары ВСУ

Напомним, несколько недель назад украинские военные нанесли успешные удары по оккупантам в Крыму.

В частности, наши защитники атаковали десатный корабль и подлодку РФ в Севастопольской бухте. В результате удара техника, вероятно, не подлежит восстановлению, уточняли в Главном управлении разведки.

Также ВСУ ударили по штабу Черноморского флота россиян. Тогда был ликвидирован командующий Черноморским флотом.