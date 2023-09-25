У Севастополі та Джанкої пролунали вибухи

У тимчасово окупованому Криму сьогодні, 25 вересня, пролунали вибухи. Їх чули мешканці вже кількох міст.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на місцеві Telegram-канали.
Як пишуть у мережі, вибух спочатку почули мешканці тимчасово окупованого Джанкоя. Після нього нібито була дуже потужна вибухова хвиля, кажуть місцеві жителі.
Також кілька гучних вибухів пролунали й у Севастополі.
У двох містах увімкнули сигнал повітряної тривоги. Деталі інцидентів наразі невідомі.
У той же час, як пишуть у Telegram-каналах, росіяни підняли практично всю авіацію з кримських аеродромів.
Оновлено 22:00
Як написав так званий "губернатор" Севастополя Михайло Развожаєв, в районі аеродрому "Бельбек" нібито було збито ракету.
Фото: аеродром "Бельбек" на карті (натисніть, щоб збільшити)
Нагадаємо, кілька тижнів тому українські військові завдали успішних ударів по окупантам у Криму.
Зокрема, наші захисники атакували десатний корабель та підводний човен РФ у Севастопольській бухті. Внаслідок удару техніка, ймовірно, не підлягає відновленню, уточнювали у Головному управлінні розвідки.
Також ЗСУ вдарили по штабу Чорноморського флоту росіян. Тоді було ліквідовано командувача Чорноморського флоту.
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