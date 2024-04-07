Оккупанты установили РЛС в районе Балаклавской ТЭС в Крыму, - партизаны (видео)

Партизаны обнаружили радиолокационную станцию российских захватчиков во временно оккупированном Крыму. Она установлена в районе Балаклавской ТЭС.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram -канал партизанского движения "Атеш".

"В ходе разведки была обнаружена одна из радиолокационных станций, расположенная неподалеку от Балаклавской ТЭС. Информация оперативно передана Силам обороны Украины", - говорится в сообщении.

Так, партизаны продолжают сбор данных про места размещения систем ПВО в оккупированном Крыму.

Ситуация в Крыму

Ранее ВСУ нанесли удар по месту расположения российского ЗРК недалеко от Евпатории во временно оккупированном Крыму, что может говорить о неготовности сил ПВО РФ отражать украинские атаки.

По словам бывшего спикера Воздушных сил Юрия Игната, Крым напичкан российскими системами противовоздушной обороны, но они не могут справиться с западными ракетами, которые есть у Украины.

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