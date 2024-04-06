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Партизаны зафиксировали прибытие большого количество оккупантов в Крым (фото)

Крым, Суббота 06 апреля 2024 13:59
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Партизаны зафиксировали прибытие большого количество оккупантов в Крым (фото) Фото: партизаны зафиксировали прибытие большого количество оккупантов в Крым (Getty Images)
Автор: Наталия Гурковская

Россия продолжает использовать временно оккупированный Джанкой (Крым) как хаб для переброски живой силы на фронт. Партизаны фиксируют прибытие большого количества россиян в город.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал партизанского движения "Атеш".

Так, агенты "Атеш" подтверждают, что ситуация с регулярным прибытием личного состава в город - без изменений.

"В военных госпиталях и гражданских больницах на лечении пребывает множество оккупантов, прибывших с оккупированной материковой Украины", - отмечается в сообщении.

Партизаны зафиксировали прибытие большого количество оккупантов в Джанкой (t.me/atesh_ua)

По мнению партизан, большие потери российских захватнических войск вынуждают Кремль проводить скрытую мобилизацию для компенсации этих потерь.

"В результате многие оккупанты прибывают в Джанкой для последующего выдвижения на фронт", - констатируют они.

Ситуация в районе Джанкоя

Российские войска, не впервые перебрасывают значительные ресурсы во временно оккупированный Джанкой.

Кроме того, в прошлом году сообщалось, что у российских оккупантов большие проблемы с мобилизованными россиянами, прибывающими в Крым. Зафиксированы несколько случаев их исчезновения именно в Джанкое. По этой причине в конце октября 2023 года в город свезли подразделения военной полиции для обеспечения безопасности личного состава оккупантов.

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