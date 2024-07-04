В Севастополе прогремел взрыв: в районе дислокации РЭБ поднялся дым

Во временно оккупированном Севастополе сегодня, 4 июля, днем прозвучал мощный взрыв. После этого над мысом Фиолент заметен дым.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Крымский ветер" в Telegram.
По данным канала, дым виден в районе дислокации российского средства радиоэлектронной борьбы.
Фото: дым над мысом Фиолент (t.me/Crimeanwind)
На этом фоне россияне перекрыли Крымский мост.
При этом российские пропагандистские каналы утверждают, что взрыв якобы был связан с утилизацией боеприпасов.
Так называемый "губернатор" Севастополя Михаил Развожаев объясняет взрыв тем, что флотом "был произведен один учебный выстрел".
Напомним, украинские воины уже неоднократно наносили удары по временно оккупированному Крыму. Они атакуют российские военные объекты на полуострове.
В частности, как рассказал командующий Воздушных сил ВСУ Николай Олещук, 1 июля украинские самолеты ударили по складу боеприпасов в Крыму.
При этом в период с 22 по 28 июня украинские защитники атаковали "редкую цель" в Крыму. В результате их удара был поврежден Центр космического слежения и связи.
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