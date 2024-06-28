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Минобороны подтвердило поражение российского Центра космической связи в Крыму

Пятница 28 июня 2024 18:54
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Минобороны подтвердило поражение российского Центра космической связи в Крыму Фото: Центр дальней космической связи в Крыму (росСМИ)
Автор: Наталья Кава

В период с 22 по 28 июня Силы обороны нанесли удар по российскому Центру космического слежения и связи в оккупированном Крыму.

Об этом сообщает РБК-Украина с ссылкой на Министерство обороны Украины в Telegram.

Как отметили в ведомстве, Силы обороны продолжают уменьшать боевой потенциал и способности врага. Особенным выдался у украинских бойцов эта неделя.

Бойцам удалось нанести удар по российскому Центру космического слежения и связи во временно оккупированном Крыму, который является важной военной составляющей в системе спутниковой связи и навигации для россиян.

Это первое официальное подтверждение удара по данной позиции.

Кроме этого был поражен зенитно-ракетный комплекс "Оса", предназначенный для прикрытия сил и средств войск россиян во всех видах боевых действий. Также уничтожен штурмовой самолет Су-25, два града "Грады" БМ-21.

Что предшествовало

В воскресенье, 23 июня, во временно оккупированном Крыму раздавались сильные взрывы. Тогда россияне заявляли о ракетном ударе по полуострову. Однако официально украинская сторона этого не подтверждала.

Позднее издание Defence Express писало, что украинские защитники атаковали центр далекой космической связи под Евпаторией .

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