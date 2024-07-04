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У Севастополі пролунав вибух: у районі дислокації РЕБ піднявся дим

Ілюстративне фото: у Севастополі пролунав вибух (Getty Images)
Автор: Іван Носальський

У тимчасово окупованому Севастополі сьогодні, 4 липня, вдень пролунав сильний вибух. Після цього над мисом Фіолент помітний дим.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Кримський вітер" у Telegram.

За даними каналу, дим видно у районі дислокації російського засобу радіоелектронної боротьби.

 

Фото: дим над мисом Фіолент (t.me/Crimeanwind)

На цьому фоні росіяни перекрили Кримський міст.

При цьому російські пропагандистські канали стверджують, що вибух нібито пов'язаний з утилізацією боєприпасів.

Так званий "губернатор" Севастополя Михайло Развожаєв пояснює вибух тим, що флотом "був зроблений один навчальний постріл".

Вибухи у Криму

Нагадаємо, українські воїни вже неодноразово завдавали ударів по тимчасово окупованому Криму. Вони атакують російські військові об'єкти на острові.

Зокрема, як розповів командувач Повітряних сил ЗСУ Микола Олещук, 1 липня українські літаки вдарили по складу боєприпасів у Криму.

При цьому в період з 22 по 28 червня українські захисники атакували "рідкісну ціль" в Криму. Внаслідок їх удару було пошкоджено Центр космічного стеження та зв'язку.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

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СевастопольКримВійна в УкраїніВибухи