У Севастополі пролунав вибух: у районі дислокації РЕБ піднявся дим

У тимчасово окупованому Севастополі сьогодні, 4 липня, вдень пролунав сильний вибух. Після цього над мисом Фіолент помітний дим.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Кримський вітер" у Telegram.
За даними каналу, дим видно у районі дислокації російського засобу радіоелектронної боротьби.
Фото: дим над мисом Фіолент (t.me/Crimeanwind)
На цьому фоні росіяни перекрили Кримський міст.
При цьому російські пропагандистські канали стверджують, що вибух нібито пов'язаний з утилізацією боєприпасів.
Так званий "губернатор" Севастополя Михайло Развожаєв пояснює вибух тим, що флотом "був зроблений один навчальний постріл".
Нагадаємо, українські воїни вже неодноразово завдавали ударів по тимчасово окупованому Криму. Вони атакують російські військові об'єкти на острові.
Зокрема, як розповів командувач Повітряних сил ЗСУ Микола Олещук, 1 липня українські літаки вдарили по складу боєприпасів у Криму.
При цьому в період з 22 по 28 червня українські захисники атакували "рідкісну ціль" в Криму. Внаслідок їх удару було пошкоджено Центр космічного стеження та зв'язку.
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