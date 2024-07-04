У Севастополі пролунав вибух: у районі дислокації РЕБ піднявся дим

Вибухи у Криму

Нагадаємо, українські воїни вже неодноразово завдавали ударів по тимчасово окупованому Криму. Вони атакують російські військові об'єкти на острові.

Зокрема, як розповів командувач Повітряних сил ЗСУ Микола Олещук, 1 липня українські літаки вдарили по складу боєприпасів у Криму.

При цьому в період з 22 по 28 червня українські захисники атакували "рідкісну ціль" в Криму. Внаслідок їх удару було пошкоджено Центр космічного стеження та зв'язку.

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