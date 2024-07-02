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Украинская авиация нанесла удар по складу боеприпасов в Крыму, - Олещук

Вторник 02 июля 2024 14:06
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Украинская авиация нанесла удар по складу боеприпасов в Крыму, - Олещук Фото: Николай Олещук, командующий Воздушными силами Вооруженных сил Украины (Getty Images)
Автор: Сергей Пышкин

Вчера, 1 июля, украинские пилоты нанесли удар по складу боеприпасов во временно оккупированном Крыму.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал командующего Воздушными силами Вооруженных сил Украины (ВСУ) Николая Олещука.

Как отметил Олещук, в очередной раз "уничтоженная" пропагандой врага украинская авиация продолжает выполнять боевые задачи и наносить ракетно-бомбовые удары по позициям оккупантов, а также уничтожать военные объекты в глубоком тылу россиян.

"1 июля 2024 года украинские пилоты нанесли сокрушительный удар по складу боеприпасов в Крыму", - добавил он.

Взрывы в Крыму

На территории временно оккупированного Крыма регулярно раздаются взрывы в результате успешных ударов Сил обороны, или же других операций. В качестве примера, только недавно украинские воины нанесли удар по российскому Центру космического слежения и связи.

Также 25 июня в районе мыса Чауда в Крыму разгорелся сильный пожар. На мысе расположены военные объекты оккупантов, в частности место пуска "Шахедов".

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