Украинская авиация нанесла удар по складу боеприпасов в Крыму, - Олещук

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал командующего Воздушными силами Вооруженных сил Украины (ВСУ) Николая Олещука.

Как отметил Олещук, в очередной раз "уничтоженная" пропагандой врага украинская авиация продолжает выполнять боевые задачи и наносить ракетно-бомбовые удары по позициям оккупантов, а также уничтожать военные объекты в глубоком тылу россиян.

"1 июля 2024 года украинские пилоты нанесли сокрушительный удар по складу боеприпасов в Крыму", - добавил он.

Взрывы в Крыму

На территории временно оккупированного Крыма регулярно раздаются взрывы в результате успешных ударов Сил обороны, или же других операций. В качестве примера, только недавно украинские воины нанесли удар по российскому Центру космического слежения и связи.

Также 25 июня в районе мыса Чауда в Крыму разгорелся сильный пожар. На мысе расположены военные объекты оккупантов, в частности место пуска "Шахедов".