Украинская авиация нанесла удар по складу боеприпасов в Крыму, - Олещук
Вчера, 1 июля, украинские пилоты нанесли удар по складу боеприпасов во временно оккупированном Крыму.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал командующего Воздушными силами Вооруженных сил Украины (ВСУ) Николая Олещука.
Как отметил Олещук, в очередной раз "уничтоженная" пропагандой врага украинская авиация продолжает выполнять боевые задачи и наносить ракетно-бомбовые удары по позициям оккупантов, а также уничтожать военные объекты в глубоком тылу россиян.
"1 июля 2024 года украинские пилоты нанесли сокрушительный удар по складу боеприпасов в Крыму", - добавил он.
Взрывы в Крыму
На территории временно оккупированного Крыма регулярно раздаются взрывы в результате успешных ударов Сил обороны, или же других операций. В качестве примера, только недавно украинские воины нанесли удар по российскому Центру космического слежения и связи.
Также 25 июня в районе мыса Чауда в Крыму разгорелся сильный пожар. На мысе расположены военные объекты оккупантов, в частности место пуска "Шахедов".
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