В Крыму сообщают о "прилете" в Джанкое
В оккупированном городе Джанкой на полуострове Крым сегодня раздался взрыв. Над городом поднимается облако дыма.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на местные Telegram-каналы и Минобороны РФ.
Первоначально местные паблики рассказывали, что жители Крыма слышали взрывы в Черноморском, Красноперекопском и Джанкойском районах оккупированного полуострова. В небе также видели следы от работы противовоздушной обороны.
Позже очевидцы сфотографировали последствия вероятного "прилета" в Джанкое. Фотографию опубликовал местный Telegram-канал "Крымский ветер".
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В российском Минобороны заявили, что ПВО якобы сбила ракету С-200 над Крымом.
Взрывы в Крыму
Напомним, в оккупированном Крыму участились взрывы, кроме того, россияне начали объявлять на полуострове воздушную тревогу. Вчера во время одной из таких тревог оккупанты якобы сбили беспилотник на подлете к Крыму.
А вот 22 сентября российская ПВО пропустила ракеты, ударившие по штабу Черноморского флота РФ в Севастополе. Позже в Управлении стратегических коммуникаций аппарата главнокомандующего ВСУ подтвердили, что за атакой стояли украинские военные.
А руководитель ГУР Кирилл Буданов заявлял, что в результате атаки на штаб ЧФ РФ во временно оккупированном Севастополе погибли по меньшей мере 9 человек, а ранения получили 16 - среди них российские генералы.
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