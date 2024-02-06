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В Севастополе сообщают о взрывах и автоматных очередях

Севастополь, Вторник 06 февраля 2024 20:40
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В Севастополе сообщают о взрывах и автоматных очередях Фото: в Севастополе сообщают о взрывах и автоматных очередях (Getty Images)
Автор: Татьяна Степанова

Во временно оккупированном Севастополе вечером 6 февраля раздаются взрывы. Также местные жители слышат звуки автоматных очередей.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на местные Telegram-каналы.

Как сообщают в сети, взрывы раздаются, предположительно, в районе Казацкой бухты.

Подробной информации о ситуации в Севастополе пока нет.

Взрывы в Крыму 31 января

Напомним, 31 января во временно оккупированном Крыму неоднократно раздавались взрывы. Местные Telegram-каналы публиковали фото и видео, где можно было заметить следы от ракет в небе.

Также в сети писали о якобы пожаре в районе аэродрома "Бельбек" в Севастополе. При этом россияне заявили о том, что временно оккупированный Крым якобы пытались атаковать десятками ракет.

Командующий Воздушными силами ВСУ Николай Олещук сделал заявление, намекнув на удар по аэродрому "Бельбек".

Позже росСМИ заявили, что на аэродроме "Бельбек" в Севастополе мог быть атакован пункт связи.

Также анонимный российский Telegram-канал "Кремлевская табакерка" сообщил о потере двух самолетов Су-27, одного Су-30 и 12 погибших, в том числе пилотов, в Бельбеке.

2 февраля спикер Воздушных сил Юрий Игнат заявил, что на аэродроме "Бельбек" во временно оккупированном Крыму во время атаки 31 января были поражены по меньшей мере три самолета россиян, а также личный состав.

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