В Крыму снова жалуются на взрывы, работает ПВО и что-то горит

На территории временно оккупированного Крыма снова раздаются взрывы. Очевидцы утверждают о работе противовоздушной обороны.

О ситуации в Крыму – в материале РБК-Украина .

При написании материала использовались данные Telegram-каналы "Крымский ветер", "Крым. Реалии", пропагандистских "ЧП / Севастополь" и "ЧП / Крым", а также так называемого "губернатора" Севастополя Михаила Развожаева.

Не первые взрывы

Перед этим около 15:50 взрывы слышали в районе городов Севастополь и Саки. В частности, очевидцы утверждали о взрывах в Гвардейском и стрельбе в Феодосии.

Перед этим так оккупационная так называемая "власть" объявила воздушную тревогу на территории Севастополя. Позже начали появляться кадры с запуском ракет и поднятием авиации.

Повторные взрывы в Севастополе

Около 16.43, как пишет "Крымский ветер", очевидцы сообщили о мощных взрывах в Севастополе, а также Сакском районе. В частности, появились кадры дыма в небе над поселком Гвардейское Симферопольского района.

Позже взрывы прогремели еще и Щелкино, которое расположено на Керченском полуострове, а на Северной части Севастополя что-то начало гореть.

В 16:56 террористы подняли авиацию в небо, чтобы "спасти ее от ударов по аэродромам".

Пожар в Северной части

Ориентировочно пожар в районе аэродрома Бельбек. Выехало много пожарных машин.

Что говорят россияне

"В Севастополе работает система ПВО. По предварительным данным, сбита воздушная цель", - написал так называемый "губернатор" Севастополя Михаил Развожаев.