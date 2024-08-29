В Севастополе жалуются на атаку дронов. Крымский мост перекрыт

Отмечается, что военные отражают атаку БпЛА, работает противовоздушная оборона.

Согласно предварительной информации, над акваторией моря уже сбиты два дрона. Все службы приведены в состояние боевой готовности.

"По информации Спасательной службы Севастополя, никакие гражданские объекты в городе не пострадали", - отметил Развожаев.

Местные паблики советуют жителям отойти подальше от окон.

Также сообщается об остановке движения по Крымскому мосту.