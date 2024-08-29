У Севастополі скаржаться на атаку дронів. Кримський міст перекрито

Ситуація в РФ та Криму

Нагадаємо, за інформацією видання Business Insider, Росія має переглянути стратегію ППО через результативні удари ЗСУ.

Днями у російському порту "Кавказ" атакували пором з паливом. Внаслідок прильоту спалахнула масштабна пожежа.

Також раніше невідомі БпЛА атакували Севастополь і Керчь.

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