У Севастополі скаржаться на атаку дронів. Кримський міст перекрито

Тимчасово окупований Севастополь у Криму перебуває під атакою ударних безпілотників. Рух Кримським мостом перекрито.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на губернатора Севастополя Михайла Развожаєва та місцеві пабліки.
Зазначається, що військові відбивають атаку БпЛА, працює протиповітряна оборона.
За попередньою інформацією, над акваторією моря вже збито два дрона. Усі служби приведені в стан бойової готовності.
"За інформацією Рятувальної служби Севастополя, жодні цивільні об'єкти в місті не постраждали", - зазначив Развожаєв.
Місцеві пабліки радять жителям відійти подалі од вікон.
Також повідомляють про зупинку руху Кримським мостом.
Нагадаємо, за інформацією видання Business Insider, Росія має переглянути стратегію ППО через результативні удари ЗСУ.
Днями у російському порту "Кавказ" атакували пором з паливом. Внаслідок прильоту спалахнула масштабна пожежа.
Також раніше невідомі БпЛА атакували Севастополь і Керчь.
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