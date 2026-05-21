В Севастополе обвалился балкон с детьми: много пострадавших, есть "тяжелые"

12:23 21.05.2026 Чт
2 мин
9 детей получили травмы после дорогостоящего "ремонта"
aimg Елена Чупровская
В Севастополе обвалился балкон с детьми: много пострадавших, есть "тяжелые" Фото: Балкон школы в Севастополе обвалился с детьми после ремонта за 2 миллиона долларов (Getty Images)
В оккупированном Севастополе балкон школы обвалился вместе с детьми во время традиционного фото. И это в здании, где год назад провели "капитальный ремонт".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Центр противодействия дезинформации в Telegram.

Балкон обвалился во время фото

Ученики школы номер 13 в Севастополе вышли на балкон, чтобы сделать традиционное фото выпускников. Конструкция не выдержала веса и обрушилась вместе с детьми.

Пострадавшие получили травмы различной степени тяжести: переломы и черепно-мозговые повреждения.

По официальным документам оккупационной администрации, в прошлом году в этой школе провели "капитальный ремонт". На него потратили более 2 миллионов долларов.

Балкон обвалился через год после завершения этих работ.

В Севастополе обвалился балкон с детьми: много пострадавших, есть &quot;тяжелые&quot;Фото: двое детей находятся в реанимации после падения (t.me/CenterCounteringDisinformation)

"Крым находится под российской оккупацией уже 12 лет. За это время оккупационная власть так и не смогла обеспечить элементарную безопасность и надлежащее состояние даже школьной инфраструктуры", - говорится в сообщении ЦПД.

Российская пропаганда все это время отчитывается о "развитии" и "улучшении" на временно оккупированных территориях.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский заявил, что украинская разведка получила внутренние документы РФ, которые подтверждают глубокий экономический кризис в стране. З

а его словам, одна только нефтяная компания закрыла около 400 скважин, а 11 российских банков готовятся к ликвидации.

Тем временем оккупанты на временно оккупированных территориях Запорожской области массово изымают охотничье оружие у гражданских.

Ружья забирают силой под угрозой обысков и уголовных дел, а затем передают на фронт для борьбы с украинскими дронами.

В 5 областях Украины начались масштабные проверки из-за угрозы с севера: что важно знать
Мигранты или возвращение своих: как Украина планирует закрыть дефицит в 4,5 млн работников
Мигранты или возвращение своих: как Украина планирует закрыть дефицит в 4,5 млн работников