В Севастополе мог быть уничтожен узел связи оккупантов: ВМС объяснили, какие последствия

"Любые потери, особенно такие чувственные, как связь, всегда влияют на возможность управлять войсками. В любой войне это является одним из основных факторов, который может способствовать положительному результату боевой деятельности. Если у вас есть много подразделений, то победы вам не видать, если вы не можете ими управлять", - объяснил Плетенчук.

Спикер подчеркнул, что связь - это один из основных элементов обеспечения войск.