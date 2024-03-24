В Севастополе мог быть уничтожен узел связи оккупантов: ВМС объяснили, какие последствия

В Севастополе мог быть уничтожен узел связи Черноморского флота оккупантов. Это важный элемент для управления войсками.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на спикера Военно-морских сил Украины Дмитрия Плетенчука в эфире телемарафона.
"Любые потери, особенно такие чувственные, как связь, всегда влияют на возможность управлять войсками. В любой войне это является одним из основных факторов, который может способствовать положительному результату боевой деятельности. Если у вас есть много подразделений, то победы вам не видать, если вы не можете ими управлять", - объяснил Плетенчук.
Спикер подчеркнул, что связь - это один из основных элементов обеспечения войск.
Напомним, вечером 23 марта во временно оккупированном Крыму прогремели взрывы, в частности, в Севастополе.
В сети писали о якобы работе ПВО, а оккупанты перекрыли Крымский мост. Как сообщали местные жители, в Казачьей бухте в Севастополе возник пожар.
OSINT-аналитики отмечали, что в Севастополе мог быть поражен большой узел связи Черноморского флота России.
Ночью в Крыму тоже раздавались взрывы. Местные Telegram-каналы писали, что в Гвардейском горела нефтебаза, которую используют россияне.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.