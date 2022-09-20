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В Севастополе слышали взрывы и стрельбу: что об этом известно

Новина українською →
Севастополь, Вторник 20 сентября 2022 12:07
В Севастополе слышали взрывы и стрельбу: что об этом известно Фото: сегодня в Севастополе слышали взрывы и стрельбу (Getty Images)
Автор: Мария Кучерявец

Во временно оккупированном Севастополе сегодня ночью и утром раздавались взрывы. Также жители слышали стрельбу из огнестрельного оружия.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Крым. Реалии".

По информации СМИ, первый взрыв прогремел в 04:51 и был удаленным, невнятным и похожим на работу систем ПВО.

После этого второй взрыв слышали в 06:05. Он был уже более громким и более четким.

Однако, как отметил корреспондент издания, было сложно определить, с какого направления идет звук, дыма после взрыва не было заметно.

И уже около 06:45 стало слышно хаотическую стрельбу из стрелкового оружия. Как пишут СМИ, примерно из района Корабельной стороны или Инкермана - она продолжалась около одной минуты, взрывов в это время не было.

Украинская сторона пока не комментировала ситуацию. Заявлений от так называемой "оккупационной власти" Крыма тоже нет.

Напомним, что в последнее время на территории Крыма участились взрывы. Оккупанты объясняют их работой систем ПВО.

Добавим, совсем недавно удары ВСУ по российским военным объектам в Крыму признал президент Владимир Зеленский, назвав их работой по милитаризованной инфраструктуре на оккупированных территориях.

Отметим, сегодня британская разведка сообщила, что оккупанты вывели подводные лодки из Крыма в РФ из-за угрозы ударов со стороны украинских сил.

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