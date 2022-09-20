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Россия вывела подводные лодки из Крыма, - британская разведка

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Украина, Вторник 20 сентября 2022 08:17
Россия вывела подводные лодки из Крыма, - британская разведка Фото: подводные лодки России бежали из Крыма (mil.ru)
Автор: Александр Белоус

Командование Черноморского флота России почти наверняка передислоцировало свои подводные лодки класса KILO из порта приписки Севастополь в Крыму в Новороссийск в Краснодарском крае, на юге России.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Министерство обороны Великобритании в Twitter.

Как отмечается в сводке, это весьма вероятно из-за недавнего изменения уровня локальной угрозы безопасности в связи с усилением украинских ударных возможностей большой дальности. За последние два месяца атакам подверглись штаб флота и его главный аэродром морской авиации.

"Гарантия базирования Черноморского флота в Крыму, вероятно, была одной из причин, побудивших президента России Владимира Путина аннексировать полуостров в 2014 году. В настоящее время безопасность базы прямо подорвана продолжающейся агрессией России против Украины", - добавили в Минобороны Британии.

Напомним, по данным британской разведки, надводные корабли Черноморского флота России прячутся у побережья Крыма после серии потерь.

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