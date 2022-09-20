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У Севастополі чули вибухи та стрілянину: що про це відомо

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Севастополь, Вівторок 20 вересня 2022 12:07
У Севастополі чули вибухи та стрілянину: що про це відомо Фото: сьогодні в Севастополі чули вибухи та стрілянину (Getty Images)
Автор: Марія Кучерявець

У тимчасово окупованому Севастополі сьогодні вночі та вранці лунали вибухи. Також жителі чули стрілялину з вогнепальної зброї.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Крим. Реалії".

За інформацією ЗМІ, перший вибух пролунав о 04:51 та був віддаленим, невиразним та схожим на роботу систем ППО.

Після чого другий вибух чули о 06:05. Він був вже більш гучним та чіткішим.

Проте, як зазначив кореспондент видання, було важко визначити, з якого напрямку йде звук, диму після вибуху не було помітно.

І вже близько 06:45 стало чути хаотичну стрілянину зі стрілецької зброї. Як пишуть ЗМІ, приблизно з району Корабельної сторони або Інкермана - вона продовжувалася близько однієї хвилини, вибухів в цей час не було.

Українська сторона поки не коментувала ситуацію. Заяв від так званої "окупаційної влади" Криму також немає.

Нагадаємо, що останнім часом на території Криму почастішали вибухи. Окупанти пояснюють їх роботою систем ППО.

Додамо, зовсім нещодавно удари ЗСУ по російських військових об'єктах в Криму визнав президент Володимир Зеленський, назвавши їх роботою по мілітаризованій інфраструктурі на окупованих територіях.

Зазначимо, сьогодні британська розвідка повідомила, що окупанти вивели підводні човни з Криму до РФ через загрозу ударів з боку українських сил.

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