ru
ua
News
News
Новини України
Коронавірус
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи
Коронавірус
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті
Travel
Travel
Travel
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Точки зору

У Харківській області горів склад гумових виробів

Село Безруки, Четвер 20 серпня 2020 09:35
У Харківській області горів склад гумових виробів
Фото: пожежа на складі гумових виробів (dsns.gov.ua)
Автор: Андрій Козловський

До гасіння було залучено 40 рятувальників та 8 одиниць техніки

Вчора ввечері у Харківській області сталася пожежа на складі де зберігалися гумові вироби. Рятувальники не могли загасити вогонь всю ніч, проте, в результаті пожежу було ліквідовано.

Про це повідомляє прес-служба Державної служби з надзвичайних ситуацій (ДСНС).

Як повідомляється, пожежа сталась о 18:28 у селі Безруки Дергачівського району в одноповерховій складській будівлі. Рятувальники ліквідували її сьогодні о 06:55. Відомо, що вогонь охопив площу в 1 тисячу м кв. Врятовано поруч розташовані виробничі будівлі.

У Харківській області горів склад гумових виробів

Фото: пожежа на складі гумових виробів (dsns.gov.ua)

У відомстві зазначають, що жертв та постраждалих у результаті пожежі немає.

До гасіння було залучено 40 рятувальників та 8 одиниць техніки.

Нагадаємо, 19 серпня, рятувальники загасили пожежу у багатоповерховому будинку на вулиці Великій Васильківській у Києві.

Крім того, у Дніпрі на території одного з підприємств в одноповерховій складській будівлі сталась пожежа.

Додамо, у Львові сталась пожежа у виробничій будівлі, до гасіння якої був залучений пожежний потяг, існувала загроза вибуху газу.

Читайте РБК-Україна в Google News

Новини України пожежа
News
On Top
Продовжуючи переглядати RBC.UA Ви підтверджуєте, що ознайомилися з Політикою конфіденційності Правилами користування сайтом і згодні з використанням файлів cookie. Ознайомитися
Погоджуюся