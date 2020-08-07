ru
ua
News
News
Новини України
Коронавірус
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи
Коронавірус
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті
Travel
Travel
Travel
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Точки зору

У Львові сталась масштабна пожежа, була загроза вибуху газу

Львів, П'ятниця 07 серпня 2020 09:30
У Львові сталась масштабна пожежа, була загроза вибуху газу
Фото: місце пожежі (@dsns_telegram)
Автор: Анастасия Рокитна

До гасіння пожежі були залучені 68 рятувальників

У Львові на вулиці Шевченка сталась пожежа у виробничій будівлі, до гасіння якої був залучений пожежний потяг. Також на місці події існувала загроза вибуху газу, через загорання газового трубопроводу.

Про це повідомляє Державна служба з надзвичайних ситуацій.

О 19:26 пожежу локалізовано та о 20:24 повністю ліквідовано. Пожежу гасили за підвищеним рангом. Складність у гасінні вогню полягала у відсутності на території водопостачання.

Фото: місце пожежі (@dsns_telegram)

Вогнем знищено дах на площі 600 кв.м, виробниче обладнання на площі 150 кв.м та зовнішній утеплювач на площі 200 кв.м. Постраждалих немає.

До гасіння пожежі були залучені 68 рятувальників.

Нагадаємо, у селі Новий Биків Бобровицького району у Чернігівській області, чоловік підірвав гранату під час відпочинку компанії; загинули троє людей.

Також РБК-Україна повідомляло, що в одному з кафе Києва на вулиці Біломорській стався вибух.

Крім того, у Києві стався вибух у багатоповерховому будинку.

Читайте РБК-Україна в Google News

Новини України пожежаВибух
News
On Top
Продовжуючи переглядати RBC.UA Ви підтверджуєте, що ознайомилися з Політикою конфіденційності Правилами користування сайтом і згодні з використанням файлів cookie. Ознайомитися
Погоджуюся