У Дніпрі сталась масштабна пожежа на підприємстві

Фото: пожежа у Дніпрі (dsns.gov.ua)

Пожежа сталась на складі зберігання піддонів, автомобільних акумуляторних батарей

У Дніпрі на території одного з підприємств в одноповерховій складській будівлі сталась пожежа. Станом на зараз, її локалізували.

Про це повідомляє Державна служба з надзвичайних ситуацій.

Пожежа сталась на складі зберігання піддонів, автомобільних акумуляторних батарей та ємкостей з автомобільним мастилом. Жертв та постраждалих немає.

До гасіння залучено 40 чол. о/с та 12 од. техніки ДСНС.

Нагадаємо, у Києві на вулиці Булгакова сталась пожежа у квартирі багатоповерхового будинку, у результаті чого постраждали троє людей.

Раніше повідомлялось, що у Львові сталась пожежа у виробничій будівлі, до гасіння якої був залучений пожежний потяг, існувала загроза вибуху газу.

Крім того, в одному зі столичних кафе у Деснянському районі стався вибух: відвідувачів і персонал евакуювали, а пізніше вдалося встановити причину інциденту.