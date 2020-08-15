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У Дніпрі сталась масштабна пожежа на підприємстві

Дніпро, Субота 15 серпня 2020 16:39
У Дніпрі сталась масштабна пожежа на підприємстві
Фото: пожежа у Дніпрі (dsns.gov.ua)
Автор: РБК-Україна

Пожежа сталась на складі зберігання піддонів, автомобільних акумуляторних батарей

У Дніпрі на території одного з підприємств в одноповерховій складській будівлі сталась пожежа. Станом на зараз, її локалізували.

Про це повідомляє Державна служба з надзвичайних ситуацій.

Пожежа сталась на складі зберігання піддонів, автомобільних акумуляторних батарей та ємкостей з автомобільним мастилом. Жертв та постраждалих немає.

До гасіння залучено 40 чол. о/с та 12 од. техніки ДСНС.

Нагадаємо, у Києві на вулиці Булгакова сталась пожежа у квартирі багатоповерхового будинку, у результаті чого постраждали троє людей.

Раніше повідомлялось, що у Львові сталась пожежа у виробничій будівлі, до гасіння якої був залучений пожежний потяг, існувала загроза вибуху газу.

Крім того, в одному зі столичних кафе у Деснянському районі стався вибух: відвідувачів і персонал евакуювали, а пізніше вдалося встановити причину інциденту.

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