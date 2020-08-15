У Дніпрі сталась масштабна пожежа на підприємстві

Пожежа сталась на складі зберігання піддонів, автомобільних акумуляторних батарей
У Дніпрі на території одного з підприємств в одноповерховій складській будівлі сталась пожежа. Станом на зараз, її локалізували.
Про це повідомляє Державна служба з надзвичайних ситуацій.
Пожежа сталась на складі зберігання піддонів, автомобільних акумуляторних батарей та ємкостей з автомобільним мастилом. Жертв та постраждалих немає.
До гасіння залучено 40 чол. о/с та 12 од. техніки ДСНС.
Нагадаємо, у Києві на вулиці Булгакова сталась пожежа у квартирі багатоповерхового будинку, у результаті чого постраждали троє людей.
Раніше повідомлялось, що у Львові сталась пожежа у виробничій будівлі, до гасіння якої був залучений пожежний потяг, існувала загроза вибуху газу.
Крім того, в одному зі столичних кафе у Деснянському районі стався вибух: відвідувачів і персонал евакуювали, а пізніше вдалося встановити причину інциденту.