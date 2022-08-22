У Севастополі після вибухів вирішили перевірити укриття

Окупанти у Севастополі після серії вибухів вирішили перевірити укриття, запевняючи, що місто "під надійним куполом ППО".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на так званого "губернатора" Севастополя Михайла Развожаєва в Telegram .

Він заявив, що у Севастополі досі діє "жовтий рівень" терористичної загрози.

"Дав доручення скрізь розмістити вказівники, де розташовані укриття. Маркувати підвали табличками з номерами телефонів та квартир, де знаходяться ключі", - сказав самопроголошений "губернатор".

При цьому Развожаєв вважає, що у Криму "хочуть посіяти паніку" і закликав не вестись на "провокації".