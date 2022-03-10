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У мережі з'явились фейкові сторінки Укрзалізниці: названо офіційні майданчики

Автор: Тетяна Самарук

Після нападу Росії на Україні ворог всіма способами намагається завдати удару. Зокрема, окупанти поширюють фейки. Цього разу у мережі з'явились фейкові сторінки Укрзалізниці.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram Укрзалізниці.

У компанії попередили українців про фейкові сторінки в мережі.

"Увага! На фото – фейкові сторінки в Instagram та Telegram. Укрзалізниця не має до них жодного стосунку", – йдеться у повідомленні.

Фейкова сторінка Укрзалізниці (t.me/UkrzalInfo)

Офіційні майданчики УЗ:

  • Telegram – https://t.me//UkrzalInfo;
  • Instagram – https://instagram.com/ukrainianrailways?utm_medium=copy_link;
  • Viber – https://invite.viber.com/;
  • Facebook – https://www.facebook.com/Ukrzaliznytsia;
  • Сайт – https://www.uz.gov.ua;
  • Контакт-центр – 0 800 503 111, 044 465 33 44.

Раніше ми повідомляли, що за 10 днів Укрзалізниця евакуювала півтора мільйона українців.

Також ми писали, що Укрзалізниця спіймала провідників, які брали гроші з біженців.

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Укрзалізниця