В сети появились фейковые страницы Укрзализныци: названы официальные площадки

После нападения России на Украине враг всеми способами пытается нанести удар. В частности, оккупанты распространяют фейки. На этот раз в сети появились фейковые страницы Укрзализныци.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram Укрзализныци.

"Внимание! На фото – фейковые страницы в Instagram и Telegram. Укрзализныця не имеет к ним никакого отношения", – говорится в сообщении.

В компании предупредили украинцев о фейковых страницах в сети.

Ранее мы сообщали, что за 10 дней Укрзализныця эвакуировала полтора миллиона украинцев.

Также мы писали, что Укрзализныця поймала проводников, которые брали деньги с беженцев.

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