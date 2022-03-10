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В сети появились фейковые страницы Укрзализныци: названы официальные площадки

Автор: Татьяна Самарук

После нападения России на Украине враг всеми способами пытается нанести удар. В частности, оккупанты распространяют фейки. На этот раз в сети появились фейковые страницы Укрзализныци.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram Укрзализныци.

В компании предупредили украинцев о фейковых страницах в сети.

"Внимание! На фото – фейковые страницы в Instagram и Telegram. Укрзализныця не имеет к ним никакого отношения", – говорится в сообщении.

Фейкова сторінка Укрзалізниці (t.me/UkrzalInfo)

Официальные площадки УЗ:

  • Telegram – https://t.me//UkrzalInfo;
  • Instagram – https://instagram.com/ukrainianrailways?utm_medium=copy_link;
  • Viber – https://invite.viber.com/;
  • Facebook – https://www.facebook.com/Ukrzaliznytsia;
  • Сайт – https://www.uz.gov.ua;
  • Контакт-центр – 0 800 503 111, 044 465 33 44.

Ранее мы сообщали, что за 10 дней Укрзализныця эвакуировала полтора миллиона украинцев.

Также мы писали, что Укрзализныця поймала проводников, которые брали деньги с беженцев.

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Укрзализныця