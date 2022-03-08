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За 10 днів Укрзалізниця евакуювала півтора мільйона українців

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Вівторок 08 березня 2022 02:47
За 10 днів Укрзалізниця евакуювала півтора мільйона українців Укрзалізниця евакуювала 1 500 000 українців (Віталій Носач РБК-Україна)
Автор: Тетяна Самарук

В Укрзалізниці повідомили, що за останні 10 днів їм вдалося врятувати півтора мільйона життів. Зокрема, йдеться про кількість евакуйованих пасажирів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram Укрзалізниці.

Як розповів глава УЗ Олександр Камишин, Укрзалізниця врятувала півтора мільйона життів з міст, які обстрілюють окупанти.

"Ми свідомо розміняли комфорт і швидкість на безпеку. Зараз це головне. Я вкотре прошу вибачення у наших пасажирів за дискомфорт. Але наша ціль зараз - дати можливість виїхати із-під обстрілів всім бажаючим. І вже котру ніч всі ключові вокзали закінчують день майже без пасажирів. Це результат злагодженої роботи всієї команди. Мене зараз гріє одна думка. Півтора мільйона наших громадян точно спатимуть сьогодні спокійно, не просинаючись від вибухів", - сказав Камишин.

За 10 днів Укрзалізниця евакуювала півтора мільйона українців

За 10 днів Укрзалізниця евакуювала 1 500 000 українців (t.me/UkrzalInfo)

Раніше ми повідомляли, що Укрзалізниця дала графік курсування евакуаційних поїздів на 8 березня.

Також ми писали, що УЗ щодня виготовляє близько тисячі протитанкових їжаків.

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