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Apple може відмовитися від звичного роз'єму в майбутніх iPhone, - Bloomberg

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Купертіно, Субота 14 травня 2022 13:33
Apple може відмовитися від звичного роз'єму в майбутніх iPhone, - Bloomberg Фото: iPhone можуть позбутися порту Lightning (pixabay com)
Автор: Артем Горовенко

Американська компанія Apple може відмовитися від звичного роз'єму для зарядки в майбутніх iPhone. На зміну Lightning прийде універсальний порт USB-C, що допоможе смартфонам відповідати європейським нормам.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на брифінг Bloomberg.

Повідомляється, що Apple кілька місяців вже тестує моделі з портом USB-C. Однак перші iPhone без Lightning вийдуть на ринок не раніше 2023 року.

З переходом на USB-C Apple уніфікує зарядні порти в своїх гаджетах, оскільки більшість iPad і Mac компанії вже використовують цей роз'єм. Це означає, що користувачі зможуть використовувати один зарядний пристрій для всіх "яблучних " продуктів.

Apple відмовилася надати офіційний коментар виданню.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Apple припиняє виробництво плеєра iPod.

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