Денісова вимагає у Москалькової негайно надати інформацію про здоров'я Сенцова

Фото: Олег Сенцов (wikipedia.org)

Раніше адвокат заявив, що у Сенцова виявлено органічне ураження серця, печінки і нирок

Український омбудсмен Людмила Денісова звернулася до уповноваженого з прав людини в РФ Тетяни Москалькової і голови ради при президенті РФ з розвитку громадянського суспільства і людини Михайлу Федотову з вимогою надати офіційну інформацію про стан здоров'я українського політв'язня Олега Сенцова. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення Денисової в Facebook.

Денісова у зв'язку з повідомленням адвоката Сенцова Дмитра Дінзе про погіршення стану здоров'я його підзахисного звернулася до Москалькової і Федотова з проханням негайно надати вичерпну офіційну інформацію про стан здоров'я українського політв'язня.

Фото (facebook.com/denisovaombudsman)

Нагадаємо, у Олега Сенцова в результаті голодування виявлено "органічне ураження" серця, печінки і нирок.

За словами адвоката Дмитра Дінзе, здоров'я Сенцова залишає бажати кращого.

Зазначимо, Олег Сенцов в серпні 2015 року був засуджений в Росії до 20 років колонії за звинуваченням у "створенні терористичної угруповання в окупованому Криму. Він відбуває покарання в колонії в Ямало-Ненецькому автономному окрузі в місті Лабитнангі. 14 травня 2018 року українець оголосив безстрокове голодування, вимагаючи звільнити всіх українських політв'язнів в РФ. Однак 5 жовтня Сенцов був змушений зупинити голодування у зв'язку з загрозою "насильницького годування".