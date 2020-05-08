Сервісні центри МВС почнуть роботу з 12 травня

З 12 травня в Україні почнуть відновлювати роботу сервісні центри МВС та територіальні підрозділи Державної міграційної служби. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу МВС.

За словами міністра внутрішніх справ Арсена Авакова, відвідування центрів відбуватиметься за попереднім записом в електронну чергу або за телефоном. Водночас, підрозділи ДМС та центри обслуговування громадян "Паспортний сервіс" планують розширити графіки роботи та збільшити кількість послуг.

"Окрім того, надання послуг здійснюватиметься з дотриманням вимог перебування однієї особи на 10 кв.м, робочі місця працівників облаштовані захисною перегородкою, проводитиметься термометрія та дезінфекція приміщень. Не допускатимуться працівники та відвідувачі, які мають ознаки респіраторних захворювань або без наявності захисної маски", - повідомили у МВС.

Нагадаємо, сервісні центри Міністерства внутрішніх справ з 19 березня працюють виключно онлайн. У лютому Кабінет міністрів скоротив кількість територіальних органів МВС, ліквідувавши регіональні сервісні центри.

З 12 травня карантин в Україні послаблять. Серед іншого, українці знову зможуть відвідувати парки, сквери, зони відпочинку, лісопаркові та прибережні зони. Також відкриються магазини та перукарні. Увесь список запроваджених українським урядом послаблень - у матеріалі РБК-Україна.