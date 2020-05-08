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Прогулянки у парках, магазини у ТРЦ та салони краси: що дозволять з 11 травня

Новини » Коронавірус     08.05.2020 - 06:45
Прогулянки у парках, магазини у ТРЦ та салони краси: що дозволять з 11 травня
Ілюстративне фото (РБК-Україна)

Послаблення набудуть чинності у понеділок, 11 травня

У четвер, 7 травня, Кабінет міністрів опублікував постанову про послаблення карантинних обмежень в Україні з 11 травня. РБК-Україна зібрало весь список запроваджених українським урядом послаблень.

Відвідування парків та дитячих майданчиків

Так, з 11 травня уряд дозволив українцям знову відвідувати парки, сквери, зони відпочинку, лісопаркові та прибережні зони. Відвідувати дитячі та спортивні майданчики на вулицях також дозволили. При цьому пересуватися вулицями можна лише по двоє.

Робота магазинів в ТРЦ та закладів громадського харчування

З понеділка дозволяється робота літніх майданчиків закладів громадського харчування та робота закладів на винос, але з дотриманням соціальної дистанції та обмеженням за кількістю відвідувачів.

Також уряд дозволив торгівлю непродовольчими товарами в магазинах, зокрема в тих, що перебувають на території ТРЦ. При цьому персонал закладів повинен мати засоби захисту рук, обличчя та очей.

Адвокати, стоматологія та салони краси

Кабмін дозволив відновити роботу адвокатів, нотаріусом, аудиторів, психологів, стоматологічних клінік, салонів краси та перукарень з дотриманням протиепідемічних вимог. Також дозволяється діяльність закладів побутового обслуговування.

Спортивні тренування

Уряд дозволив індивідуальні спортивні заняття на вулиці та навчально-тренувальні збори спортсменів національних збірних команд у засобах захисту та з дотриманням санітарних вимог.

З понеділка буде відновлено роботу підприємств, установ, організацій, які забезпечують проведення навчально-тренувального процесу спортсменів.

Театри, музеї, ЗМІ та кінозйомка

Кабмін вирішив дозволити проводити репетиції у театрах, цирках, концертних організаціях, художніх колективах, але за участі не більше 50 осіб. Також з понеділка дозволяється робота музеїв без відвідувачів.

Крім того, уряд дозволив діяльність підприємств, які належать до засобів масової інформації, або забезпечують їх діяльність. Здійснення кіно- і відеозйомки також буде дозволено з обмеженням за кількістю осіб на знімальному майданчику.

Нагадаємо, вчора уряд також опублікував перелік обмежувальних заходів, які зберігаються до 22 травня, тобто до закінчення карантину. Зокрема, до 22 травня буде обмежена робота громадського транспорту та заборонено діяльність фудкортів та розважальних закладів в ТРЦ.

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