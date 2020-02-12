Кабмін ліквідував регіональні сервісні центри МВС

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Орієнтовне скорочення працівників становитиме від 3 до 8%

Кабінет міністрів України скоротив кількість територіальних органів Міністерства внутрішніх справ (МВС), ліквідувавши регіональні сервісні центри. Відповідне рішення було прийнято на засіданні Кабміну, йдеться у повідомленні прес-служби МВС.

Повідомляється, що уряд сьогодні, 12 лютого, прийняв постанову "Деякі питання територіальних органів МВС", якою скоротив кількість територіальних органів МВС, ліквідувавши регіональні сервісні центри", - йдеться у повідомленні.

Орієнтовне скорочення працівників становитиме від 3 до 8%. Натомість передбачено, що в областях, Києві та АР Крим будуть створені територіальні (відокремлені) підрозділи Головного сервісного центру МВС без статусу юридичних осіб.

Зазначається, що реалізація цієї постанови дозволить зменшити адміністративні витрати.

"Це спростити процедуру забезпечення підрозділів, які безпосередньо надають послуги, спеціальною та бланковою продукцією", - зазначив міністр внутрішніх справ Арсен Аваков.

Також уряд ухвалив розпорядження про передачу частини бюджетних призначень, передбачених МВС в 2020 році. Зокрема, Міністерству закордонних справ передається майже 35 млн гривень, передбачених у 2020 році МВС для Нацполіції, у зв’язку з потребою утримання працівників із числа відряджених поліцейських у складі диппредставництв України за кордоном.

Раніше повідомлялося, що Нацполіція розширює проект "Поліцейський офіцер громади", найближчим часом охоплять прифронтові райони. За словами глави МВС Арсена Авакова, на проект передбачено збільшення бюджету, щоб згодом охопити територію всієї країни.