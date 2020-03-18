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МВС переведе сервісні центри в онлайн-режим

Новини » Коронавірус     18.03.2020 - 21:33
МВС переведе сервісні центри в онлайн-режим
Ілюстративне фото (РБК-Україна)

Сервісні центри працюватимуть онлайн до 3 квітня

Сервісні центри Міністерства внутрішніх справ з 19 березня перейдуть на роботу в онлайн-режимі через карантин в Україні, введений у зв'язку з коронавірусом. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-центр МВС.

За даними МВС, з 19 березня по 3 квітня сервісні центри не будуть приймати громадян та працюватимуть за окремим графіком. Прийом громадян буде відбуватися за попереднім записом та виключно для надання невідкладних послуг, зокрема:

  • реєстрація/перереєстрація та зняття з обліку транспортних засобів тільки для медичних і дипломатичних установ;
  • перереєстрація транспортного засобу у зв’язку із втратою або викраденням свідоцтва про реєстрацію авто;
  • відновлення посвідчення водія в разі його втрати або викрадення.

Також громадяни матимуть змогу отримати деякі послуги через Електронний кабінет водія, зокрема:

  • верифікацію даних посвідчення водія та свідоцтва про державну реєстрацію транспортного засобу;
  • призначення належного користувача;
  • перевірку наявності та оплата адміністративних правопорушень;
  • перевірку транспортного засобу за VIN-кодом;
  • відновлення та обмін посвідчення водія, проте їх видача буде відбуватися вже після офіційного закінчення карантину.

Крім того, українці зможуть дистанційно замовити та отримати в електронному вигляді довідку про притягнення до кримінальної відповідальності, а також про відсутність або наявність судимості.

Нагадаємо, раніше в МОЗ заявили, що не виключають посилення карантину в Україні через коронавірус. Також в міністерстві закликають українців дотримувати правил поводження під час карантину.

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