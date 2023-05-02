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Сервис знакомств Tinder прекратит работу в России до 30 июня

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Москва, Вторник 02 мая 2023 14:17
Сервис знакомств Tinder прекратит работу в России до 30 июня Фото: сервис знакомств Tinder прекратит работу в России до 30 июня (unsplash.com)
Автор: Мария Кучерявец

Match Group, владеющая сервисом знакомств Tinder, объявила о выходе с российского рынка до 30 июня. Компания объяснила свое решение необходимостью защиты прав человека.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

"Мы стремимся защищать права человека. Наши бренды принимают меры по ограничению доступа к своим услугам в России и завершат выход из российского рынка до 30 июня 2023 года", - говорится в ежегодном отчете компании.

В свою очередь исполнительный директор компании Friends Fiduciary Corp, акционер Match Group, сообщил изданию, что компания имела веские причины уйти с российского рынка.

По его словам, Match демонстрирует пример для других, увязав свое решение с рисками для прав человека, с которыми сталкиваются украинцы из-за российской агрессии.

"Для надежного бренда не очень хорошо продолжать деятельность в стране, президенту которой Международный уголовный суд выдвинул обвинения", - добавили в компании.

Как сообщалось, из-за широкомасштабного российского вторжения в Украину мировые бренды продолжают покидать рынок РФ. Среди популярных сервисов также Spotify и Netflix.

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