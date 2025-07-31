Сервис UpWork начал разблокировать аккаунты украинских пользователей, - Федоров

Известная фриланс-платформа Upwork начала разблокировать аккаунты украинских пользователей после того, как с официальным запросом к ней обратилось Министерство цифровизации Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на первого вице-премьер-министра - министра цифровой трансформации Украины Михаила Федорова в Telegram.

"UpWork начал процесс разблокировки аккаунтов. Спасибо украинским пользователям, что обратили внимание на проблему", - написал Федоров.