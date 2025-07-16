Популярная онлайн-платформа блокирует аккаунты украинских предпринимателей: Федоров отреагировал

Министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров обратился к руководству фриланс-платформы Upwork по поводу массовых блокировок аккаунтов украинских пользователей. Соответствующее письмо направлено на имя CEO компании Хайден Браун.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на министра цифровой трансформации Украины Михаила Федорова в Telegram .

По словам Федорова, украинский IT-сектор играет критически важную роль в экономике страны и активно интегрирован в глобальный рынок. Для многих специалистов доступ к международным площадкам, таким как Upwork, - ключевой источник дохода и роста.

Министр также отметил, что к нему поступает множество обращений от украинских фрилансеров, чьи аккаунты были заблокированы без возможности апелляции, несмотря на полную верификацию.

Основные причины блокировок

Место регистрации или проживания

Платформа автоматически ограничивает аккаунты, зарегистрированные на временно оккупированных территориях (Крым, отдельные районы Донецкой, Луганской, Херсонской и Запорожской областей), даже если пользователи давно проживают на подконтрольной Украине территории.

Сбои в GPS и РЭБ

Во время воздушных тревог и работы средств радиоэлектронной борьбы система может ошибочно определять украинский IP-адрес как российский или белорусский - и блокировать профиль.

Блокировки без объяснений

Даже после предоставления всех необходимых документов (паспорта, диплома, подтверждения адреса, банковских выписок) пользователи получают отказ из-за "недостаточной информации".

Реакция Минцифры

Министерство цифровой трансформации предлагает провести аудит всех блокировок украинцев и усовершенствовать механизм верификации на платформе. Ведомство ожидает скорой реакции со стороны компании и разблокировки аккаунтов украинских пользователей.