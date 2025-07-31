Сервіс UpWork почав розблоковувати акаунти українських користувачів, - Федоров

Відома фріланс-платформа Upwork почала розблоковувати акаунти українських користувачів після того, як з офіційним запитом до неї звернулося Міністерство цифровізації України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на першого віцепрем'єр-міністра - міністра цифрової трансформації України Михайла Федорова в Telegram.

"UpWork розпочав процес розблокування акаунтів. Дякую українським користувачам, що звернули увагу на проблему", - написав Федоров.