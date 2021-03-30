Як користуватися цифровими паспортами в додатку "Дія": роз'яснення

https://thedigital.gov.ua/news/yak-koristuvatisya-cifrovimi-pasportami-u-diyi Сьогодні Верховна рада України у другому читанні прийняла закон про цифрові паспорти . З 23 серпня 2021 року цифровий паспорт у додатку "Дія" зобов'язана приймати кожна організація.

Про те, як користуватися цифровими паспортами в додатку "Дія", розповіли в Міністерстві цифрової трансформації.

Перевірка дійсності паспортів в додатку "Дія"

У кожного є можливість самостійно перевірити справжність цифрового документа. У додатку для смартфона є зчитувач, яким можна сканувати QR-код іншого користувача "Дії":

натисніть на іконку зчитувача в правому верхньому куті

наведіть камеру смартфона на QR - паспорт перевіриться автоматично

додаток сповістить вас про результат перевірки

Переконайтеся, що ви підключені до Інтернету, інакше коди для перевірки не сгенеруються.

Підтвердження особистості

Як підтвердити свою особистість при наявності скануючого пристрою:

пред'явіть цифровий паспорт з фото в "Дії"

натисніть на нього, щоб побачити QR-коди

коди можна зчитати сканером або планшетом

Як поділитися копією паспорта

Щоб поділитися копією паспорта:

відкрийте паспорт в "Дії"

натисніть на нього, щоб з'явилася зворотна сторона з QR-кодом

надайте код для сканування

ви побачите повідомлення про підтвердження запиту, підтвердіть його

"Дія" сформує цифрову копію паспорта та передасть в систему того, хто запитує. Паспорта-книжки зразка 1994 року, але не біометричні закордонні паспорти, не відображаються в "Дії" і ви не можете ділитися їх копіями. Але ви можете оформити ID-карту незалежно від місця реєстрації.

Чи треба завантажувати документи в додаток?

Ні. Вони автоматично підтягуються з реєстрів.

Де можна скористатися цифровим паспортом вже зараз?

З допомогою оновленого додатка "Дія" 2.0 українці можуть отримувати доступ до цифрових документів при отриманні посилки на пошті, адміністративних, фінансових, банківських послуг і тому подібне.

Зокрема, з цифровими паспортами можна віддалено відкрити банківський рахунок у деяких банках, а також подорожувати по Україні на поїзді та літаку. До сервісу інтегрувалися вже 10 аеропортів:

"Бориспіль"

"Київ"

"Одеса"

"Львів" імені Данила Галицького

"Харків"

Запоріжжя

"Миколаїв"

"Івано-Франківськ"

"Херсон"

"Дніпропетровськ"

З додатком вже співпрацюють ПриватБанк, Нова пошта, Укрпошта, Цитрус, Монобанк, АТБ, VARUS, Велмарт, Укрзалізниця, Альфа-Банк, Lifecell, Vodafone та інші.

Яке програмне забезпечення треба для зчитування документів у додатку "Дія"?

Сучасні смартфони, планшети і більшість сканерів здатні зчитувати QR-коди та штрих-коди, передаючи закодоване значення в інформаційну систему, до якої вони підключені.

У разі інтеграції по API партнер має розробити відповідне програмне забезпечення (або адаптувати вже наявне), щоб посилати відскановані коди на сервер ДП "Дія" для одержання результату перевірки (валідації).

Якщо використовується валідація за допомогою вбудованого сканера додатка "Дія", то в цьому випадку треба створення програмного забезпечення, але така валідація може бути менш зручною в умовах роботи, наприклад, кас супермаркетів або точок видачі замовлень.