ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новини України Коронавірус Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди
Lite Новини шоу-бізнесу Спецпроекти Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору

YouTube готує новий дизайн без лічильника дизлайків

Новость на русском → Четвер 01 квітня 2021 13:37
YouTube готує новий дизайн без лічильника дизлайків Фото: YouTube буде приховувати дизлайки (Chris McGrath/Getty Images)
Автор: РБК-Україна

Відеохостинг YouTube готує декілька варіантів дизайну, де не буде видно дизлайків. Новий дизайн готується на прохання виробників контенту.

Про це компанія повідомила на своєму офіційному акаунті в Twitter.

"У відповідь на запити авторів ми тестуємо кілька нових дизайнів, які не відображають загальнодоступний лічильник дизлайків", - йдеться в повідомленні.

При цьому виробники контенту, як і раніше, зможуть бачити точну кількість лайків і дизлайків в YouTube Studio. При цьому інші користувачі все одно можуть ставити лайки і дизлайки.

YouTube готує новий дизайн без лічильника дизлайків

Фото: новий дизайн YouTube (twitter.com/YouTube)

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що YouTube запускає в США сервіс коротких відео для конкуренції з TikTok. Зокрема, сервіс Shorts дозволить записувати вертикальні відео, які можна приправити спецефектами і звуковими доріжками, взятими з музичної бібліотеки.

До цього Європейська організація із захисту прав споживачів подала скаргу на соціальну мережу TikTok. Вона її звинуватила в порушенні прав користувачів. У заяві говориться, що мережа на захищає неповнолітніх від небезпечного контенту.

Читайте РБК-Україна в Google News
Новини України Hi-tech YouTube лайк
NEWS
В Україні розпочинається весняний призов в армію
В Україні розпочинається весняний призов в армію
DAILY
Кіра Рудик: "Голос" був би незручним коаліціантом для "Слуги народу"
Мілан Лєлічполітичний оглядач РБК-Україна Кіра Рудик: "Голос" був би незручним коаліціантом для "Слуги народу"