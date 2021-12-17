Сертифікація "Північного потоку-2" може затягнутися до осені 2022 року, - джерело

Зазначимо, президент Bundesnetzagentur Йохан Хоманн нещодавно заявив, що сертифікація не завершиться в першій половині 2022 року.

Однак, за інформацією РБК-Україна з дипломатичних джерел, процедура може затягнутися навіть до осені.

"Якщо виходити з реалій сьогоднішнього дня і спілкування з колегами, в тому числі з Німеччини, то сертифікація при дотриманні всіх правил і процедур може бути в кінці літа або навіть восени", - сказав співрозмовник видання.