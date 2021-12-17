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Сертифікація "Північного потоку-2" може затягнутися до осені 2022 року, - джерело

Автор: Юрій Дощатов

Сценарій з достроковим запуском "Північного потоку-2" не вдасться реалізувати. Сертифікація газопроводу може затягнутися до осені наступного року.

Про це йдеться в матеріалі РБК-Україна "Палиця з двома кінцями. Коли запустять "Північний потік-2" і де тут ризики для України".

Зазначимо, президент Bundesnetzagentur Йохан Хоманн нещодавно заявив, що сертифікація не завершиться в першій половині 2022 року.

Однак, за інформацією РБК-Україна з дипломатичних джерел, процедура може затягнутися навіть до осені.

"Якщо виходити з реалій сьогоднішнього дня і спілкування з колегами, в тому числі з Німеччини, то сертифікація при дотриманні всіх правил і процедур може бути в кінці літа або навіть восени", - сказав співрозмовник видання.

Нагадаємо, раніше міністр закордонних Німеччини Анналена Бербок заявила, що сертифікація газопроводу "Північний потік-2" була припинена, оскільки він не відповідає нормам Європейського союзу.

Раніше стало відомо, що "Північний потік-2" точно не запрацює в найближчі півроку.

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Північний потік-2