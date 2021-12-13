МЗС Німеччини назвало причину припинення сертифікації "Північного потоку-2"
Сертифікація газопроводу "Північний потік-2" припинена, оскільки він не відповідає нормам Європейського союзу. А також іншим питанням, пов'язаних з його будівництвом.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ANSA.
Як заявила міністр закордонних справ Німеччини Анналена Бербок перед участю в засіданні Ради ЄС в Брюсселі, європейський регулятор ще в листопаді заявив про невідповідність газопроводу нормам ЄС.
"Федеральне мережеве агентство призупинило процес сертифікації, тому що є чіткі вимоги європейського енергетичного права в питанні анбандлінгу та інших конструкційних питань. Це було зроблено ще кілька днів тому агентством", - заявила Бербок.
Нагадаємо, раніше Бербок заявила, що процес сертифікації "Північний потік-2" був припинений, оскільки газопровід не відповідає нормам Європейського союзу, і необхідно усунути ці порушення.
Також стало відомо, що "Північний потік-2" точно не запрацює в найближчі півроку.