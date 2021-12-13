ru ua
Пн, 13 грудня News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2020 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

МЗС Німеччини назвало причину припинення сертифікації "Північного потоку-2"

Новость на русском →
Брюссель, Понеділок 13 грудня 2021 11:56
МЗС Німеччини назвало причину припинення сертифікації "Північного потоку-2" Фото: міністр закордонних справ Німеччини Анналена Бербок (GettyImages)
Автор: Сергей Новиков

Сертифікація газопроводу "Північний потік-2" припинена, оскільки він не відповідає нормам Європейського союзу. А також іншим питанням, пов'язаних з його будівництвом.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ANSA.

Як заявила міністр закордонних справ Німеччини Анналена Бербок перед участю в засіданні Ради ЄС в Брюсселі, європейський регулятор ще в листопаді заявив про невідповідність газопроводу нормам ЄС.

"Федеральне мережеве агентство призупинило процес сертифікації, тому що є чіткі вимоги європейського енергетичного права в питанні анбандлінгу та інших конструкційних питань. Це було зроблено ще кілька днів тому агентством", - заявила Бербок.

Нагадаємо, раніше Бербок заявила, що процес сертифікації "Північний потік-2" був припинений, оскільки газопровід не відповідає нормам Європейського союзу, і необхідно усунути ці порушення.

Також стало відомо, що "Північний потік-2" точно не запрацює в найближчі півроку.

Читайте РБК-Україна в Google News
МИД Германии Північний потік-2
NEWS
Тисяча за вакцинацію. Сьогодні починають приймати заявки: інструкція
Тисяча за вакцинацію. Сьогодні починають приймати заявки: інструкція
DAILY
Ціни продовжать зростати. Що впливатиме на інфляцію в Україні в 2022 році
Юрій Дощатовспеціальний кореспондент Ціни продовжать зростати. Що впливатиме на інфляцію в Україні в 2022 році