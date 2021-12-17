Палиця з двома кінцями. Коли запустять "Північний потік-2" і де тут ризики для України

Запуск "Північного потоку-2" може затягнутися як мінімум до осені через сертифікацію оператора газопроводу. Росія вже не форсує початок роботи проекту, продовжуючи знімати вершки з високої вартості газу в Європі. Для України відкладений запуск СП - 2 вигідний з геополітичної точки зору, але може мати фінансові ризики. Детальніше-нижче в матеріалі РБК-Україна.

Сертифікація оператора газопроводу "Північний потік-2" "заморожена" вже більше місяця. Регулятор Німеччини Bundesnetzagentur (BNetzA) призупинив процедуру в середині листопада. Перш ніж вона продовжиться, Швейцарська "Nord Stream 2 AG" повинна створити дочірню компанію за німецьким законодавством.

У РФ заявили, що умова буде виконана – російський "Газпром" є одним з акціонерів Nord Stream AG. Але процес так і не поновлюється. Суб'єктивна причина - відсутність рішення про створення дочки оператора ПП-2, об'єктивна – формування нового уряду ФРН.

BNetzA, хоч і незалежний орган, але погоджує свої дії з міністерством економіки Німеччини, яке ще не повністю сформовано і не приступило до повноцінної роботи після зміни уряду. Тому недавню заяву нового міністра закордонних справ Німеччини Анналени Бербок про те, що зараз немає підстав для введення в експлуатацію ПП-2, переоцінювати не варто. На даному етапі підстав і правда немає, але вони можуть з'явитися пізніше.

Санкції США. Під прицілом і "Північний потік-1"

Президент США Джо Байден на початку грудня у розмові з Володимиром Путіним пригрозив серйозними санкціями у відповідь на можливу активізацію РФ військових дій щодо України. Малися на увазі в основному санкції економічного характеру, в тому числі і для блокування ПП-2.

"Якщо Володимир Путін хоче бачити потік газу по цьому трубопроводу, він, можливо, не захоче ризикнути вторгнутися в Україну", – заявив днями радник США з національної безпеки Джейк Салліван.

Майбутнє СП - 2 в контексті вторгнення Росії в Україну в найближчі тижні буде темою першорядної важливості, зазначив він і повідомив, що питання блокування газопроводу обговорювалося з урядом Німеччини.

Глава МЗС ФРН підтвердила, що така домовленість існує. "У разі подальшої ескалації цей трубопровід більше не може бути підключений до мережі", - сказала Бербок.

Причому, за інформацією РБК-Україна, мова йде не тільки про ПП-2, але і про ПП-1. "Якщо військова ситуація загостриться, то за домовленостями США і Німеччини відповідні заходи можуть стосуватися не тільки "Північного потоку-2", але і "Північного потоку-1", – сказав виданню співрозмовник, знайомий з результатами переговорів.

Володимир Путін і Джо Байден (Фото: GettyImages)

Якщо ж додаткових агресивних дій щодо України з боку Росії не буде, то, виходячи із заяв, не буде і ніяких санкцій щодо ПП-2. Тоді як Володимир Зеленський 15 грудня в Брюсселі заявив, що санкції потрібно вводити заздалегідь, поки РФ не почала діяти більш агресивно. У Сенаті США вже зареєстровано законопроект про превентивні санкції щодо ПП-2.

Екс-міністр закордонних справ України Костянтин Грищенко сумнівається, що цей закон буде прийнятий. "Зараз такого роду санкції, швидше за все, прийняті не будуть, оскільки адміністрація Байдена намагається домовитися про щось з Росією. А коли домовляєшся, всі інші варіанти залишаються в резерві", – сказав він РБК-Україна.

Поки, зазначив Грищенко, ініціатива про санкції може говорити про те, що найбільш активні представники Республіканської партії за підтримки демократів "точать ножі". Але те, що виглядає нереальним зараз, може стати правилом у майбутньому. "Якщо Росія вважає себе правонаступницею Радянського Союзу, то в перспективі може отримати до себе відповідне ставлення", – зазначив дипломат.

Увагу також привернула інформація про виключення положення про введення санкцій проти СП - 2 з узгодженої в Конгресі США версії проекту оборонного бюджету на фінансовий рік, що почався 1 жовтня. Але це не означає, що позиція змінилася, вводити санкції адміністрація президента США може і без Конгресу.

Внесення відповідного положення до бюджету було свого роду примусом до такого кроку. Але після того як адміністрація Байдена запевнила всіх у своїй рішучості щодо застосування заходів у відповідь, згадка про них в оборонному бюджеті просто втратила актуальність. "Цей пункт просто прибрали, щоб не ускладнювати відносини між Конгресом і адміністрацією", – пояснив виданню співрозмовник в дипломатичних колах.

Сертифікація ПП-2 може затягнутися до осені

Сценарій з достроковим запуском СП - 2 вже точно не вдасться реалізувати. Президент Bundesnetzagentur Йохан Хоманн заявив 15 грудня, що сертифікація не завершиться в першій половині 2022 року. За інформацією РБК-Україна з дипломатичних джерел, процедура може затягнутися навіть до осені.

"Якщо виходити з реалій сьогоднішнього дня і спілкування з колегами, в тому числі з Німеччини, то сертифікація при дотриманні всіх правил і процедур може бути в кінці літа або навіть восени", – сказав співрозмовник видання.

Але і для Росії терміни запуску "Північного потоку-2" вже не настільки важливі, як раніше. У Москві побачили, що енергетичний і військовий шантаж приносить результати, не тільки політичні, а й фінансові. По-перше, РФ в центрі уваги, її дії сприймаються досить серйозно. По-друге, ціна газу в Європі вигідна "Газпрому".

Володимир Зеленський наполягає на введенні санкцій проти ПП-2 (Фото: Віталій Носач, РБК-Україна)

Біржові ціни реагують на будь-яку інформацію, як з боку Росії, так і з боку США і європейських країн. Наприкінці жовтня ціни впали нижче 800 доларів за тисячу кубометрів після збільшення закачування газу в сховища. Потім, після заяви глави МЗС Німеччини про можливість блокування ПП-2, ціни злетіли вище 1400 доларів.

У Європі про необхідність якнайшвидшого запуску СП-2 говорять в основному в Німеччині та Австрії. Нещодавно прем'єр Австрії Александер Шалленберг закликав якнайшвидше запустити газопровід. Але в самій Росії це питання не особливо педалюють.

Генеральний директор консалтингової компанії "Нафтогазбудінформатика" Леонід Уніговський вважає, що Росію цілком влаштовує така ситуація. "Зараз в Росії вже прекрасно розуміють, що рано чи пізно газопровід буде запущений. Але якщо він запрацює найближчим часом, то відразу обваляться ціни на газ. Тому там згодні почекати якийсь час", - вважає Уніговський.

Немає газопроводу - немає дешевого газу

Якщо ситуація буде розвиватися за таким сценарієм, очікувати істотного зниження цін на газ в Європі не варто. Адже обсяги поставок з РФ не збільшаться. І якщо ціни на газ не знизяться істотно, то для закачування ресурсу на опалювальний сезон 2022-2023 буде потрібно в рази більше грошей.

Днями "Газпром" повідомив про виконання зобов'язань за контрактом з "Нафтогазом" про транзитні поставки 40 млрд кубометрів газу на рік. Це сталося за рахунок того, що на початку року транзитні поставки дійсно перевищували добові норми. Але потім добовий обсяг імпорту впав. Через що немає підстав говорити про збільшення транзиту в Європу, особливо в порівнянні з реальним зростанням поставок газу в Китай і Туреччину.

За підсумком року обсяг транзиту з боку РФ при сьогоднішньому бронюванні потужностей може збільшитися до 42 млрд кубометрів. Але це все одно не покриє дефіцит газу в Європі. Адже щорічний обсяг транзиту через Україну, коли підписувався контракт, визначався з урахуванням запуску СП-2 в поточному році. З українського напрямку на новий газопровід планувалося перевести 27 млрд кубометрів газу. Але за фактом газопровід не запрацював, а транзит через Україну не збільшився. Російська сторона досі навідріз відмовляється від додаткових поставок через ГТС України.

НАК "Нафтогаз України" з жовтня не закуповує імпортний газ через високу ціну. Запаси газу в сховищах скорочуються щодня - в середньому по 2 млрд кубометрів на місяць. Якщо на 1 грудня в ПСГ було 16 млрд кубометрів, то на середину грудня вже 15 млрд.у третій декаді грудня в Україні посиляться морози, через що відбір газу збільшиться ще більше.

У "Нафтогазу", як запевняють в уряді, є домовленість зі Словаччиною про імпорт, і є кошти на оплату газу. Кабмін навіть прийняв рішення про переведення ТЕС і ТЕЦ на газ при нестачі вугілля. Але НАК досі не називає терміни початку імпортних закупівель ресурсу, наполягаючи, що поки газу вистачає. У компанії не відповіли на запит видання про терміни можливого початку імпорту.

"Нафтогаз" поки не поспішає з імпортними закупівлями газу (Фото: Віталій Носач, РБК-Україна)

За неофіційною інформацією від джерел в уряді, "Нафтогаз" до кінця року покриватиме потреби за рахунок газу власного видобутку, добираючи необхідні обсяги зі сховищ. Імпорт відновиться орієнтовно в січні, коли, по суті, може настати безвихідна ситуація.

Ці закупівлі потенційно можуть бути дуже ризикованими. Імпорт йтиме по реверсу в Україну за умови збільшення транзиту з Росії на Словаччину. При цьому необхідно буде дотримуватися норми транзитного контракту, тобто забезпечувати відповідні обсяги на вході газу в ГТС України і на виході в Словаччину.

І тут є важливий момент: Росія може істотно змінювати обсяги добового прокачування. Транзитний газ через Україну йде протягом 36 годин. Раніше, при збільшенні добової поставки на вході, на виході для виконання добової заявки додаткові обсяги компенсувалися українським газом зі сховищ. Зараз, враховуючи низьку заповненість ПСГ, газу для компенсації обсягу може не вистачити.

"Низький обсяг транзиту через ГТС може не тільки призвести до "перевитрати" обсягів відбору газу зі сховищ, а й виникнення дефіциту газу для українських споживачів. Про це вже заявляв Оператор ГТС, підтвердивши, що у облгазів є списки пріоритетних відключень промислових споживачів від газу в разі припинення або зниження транзиту. Це цілком реальний сценарій", - зазначив у коментарі РБК-Україна експерт з питань енергетики Валентин Землянський.

Крім того, якщо така ситуація виникне, то російська сторона отримає підстави звинуватити українську в порушенні контракту і "крадіжці" газу. Результатом може стати відмова виконувати умову"качай або плати". Тобто оплачуватися буде не контрактний обсяг газу в 40 млрд кубометрів до 2024 року, а фактичний, який після запуску ПП-2 істотно знизиться.