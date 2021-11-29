"Північний потік - 2" точно не працюватиме ще півроку, - посол Німеччини

Газовий трубопровід "Північний потік - 2" може розпочати роботу через півроку. Тому пропозиція України Євросоюзу про додатковий транзит газу є гарною і може бути реалізована, якщо Росія може видобувати більше газу і хоче більше постачати його.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на слова посла Німеччини в Україні Анкі Фельдхузен в інтерв'ю "Інтерфакс-Україна" .

"Пропозиція цікава. Тому що "Північний потік - 2" ще точно півроку не працюватиме. Якщо Росія може добувати більше газу і хоче більше постачати його, якщо вони мають комерційний інтерес і вони це фізично можуть зробити - це хороша пропозиція, і я можу уявити собі, що його буде реалізовано", - сказала Фельдхузен.

Також посол зазначила, що у Німеччині відклали сертифікацію "Північного потоку 2" як незалежного оператора з транспортування газу. Це пояснюється тим, що спочатку потрібно зробити анбандлінг - без цього не слід працювати далі.

"Ця інституція - Bundesnetzagentur - діє виключно за законами Німеччини та європейськими законами. Вони бачили, що потрібно зробити анбандлінг спочатку. Я думаю, що вони зрозуміли, що без цього не слід працювати далі", - пояснила Фельдхузен.