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Сертификация "Северного потока-2" может затянуться до осени 2022 года, - источник

Автор: Юрий Дощатов

Сценарий с досрочным запуском "Северного потока-2" не удастся реализовать. Сертификация газопровода может затянуться до осени следующего года.

Об этом говорится в материале РБК-Украина "Палка с двумя концами. Когда запустят "Северный поток-2" и где здесь риски для Украины".

Отметим, президент Bundesnetzagentur Йохан Хоманн недавно заявил, что сертификация не завершится в первой половине 2022 года.

Однако, по информации РБК-Украина из дипломатических источников, процедура может затянуться даже до осени.

"Если исходить из реалий сегодняшнего дня и общения с коллегами, в том числе из Германии, то сертификация при соблюдении всех правил и процедур может быть в конце лета или даже осенью", - сказал собеседник издания.

Напомним, ранее министр иностранных Германии Анналена Бербок заявила, что сертификация газопровода "Северный поток-2" была прекращена, поскольку он не соответствует нормам Европейского союза.

Ранее стало известно, что "Северный поток-2" точно не заработает в ближайшие полгода.

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Северный поток-2