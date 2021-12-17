Сертификация "Северного потока-2" может затянуться до осени 2022 года, - источник

Отметим, президент Bundesnetzagentur Йохан Хоманн недавно заявил, что сертификация не завершится в первой половине 2022 года.

Однако, по информации РБК-Украина из дипломатических источников, процедура может затянуться даже до осени.

"Если исходить из реалий сегодняшнего дня и общения с коллегами, в том числе из Германии, то сертификация при соблюдении всех правил и процедур может быть в конце лета или даже осенью", - сказал собеседник издания.