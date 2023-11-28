RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

В Сьерра-Леоне боевики атаковали казармы и тюрьму: 20 погибших за почти 1900 беглых заключенных

Фото: в Сьерра-Леоне боевики атаковали тюрьму и казармы (GettyImages)
Автор: Антон Малиновский

В Сьерра-Леоне боевики напали на военные казармы, тюрьму и несколько других объектов. В результате погибли 20 человек, а почти 1900 заключенных скрылись.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Утром в воскресенье нападавшие устроили стрельбу в столице страны Фритауне. По словам спикера армии Сьерра-Леоне полковника Исса Бангура, среди 20 погибших - 13 солдат, трое нападающих, полицейский, гражданское лицо и работник частной охраны. Кроме этого, восемь получили ранения, а троих арестовали.

Кроме того, в ходе двухчасового штурма тюрьмы Падемба Роуд боевикам удалось сломать ее главные ворота. Около 1890 заключенных сбежали, задержать удалось пока только 23 из них.

Бунты в тюрьмах

В июле этого года в тюрьмах Эквадора начались массовые бунты - погибли 18 заключенных, а почти 100 тюремных охранников были взяты в плен.

Массовый бунт также произошел и в тюрьме недалеко от столицы Гондураса - тогда была убита по меньшей мере 41 женщина, некоторые из них сгорели заживо.

Самая большая тюремная катастрофа за столетие также произошла в Гондурасе в 2012 году в тюрьме Комаягуа, где в результате пожара погиб 361 заключенный. Большинство жертв не были обвинены или осуждены за преступление.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Африка