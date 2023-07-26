В тюрьмах Эквадора массовые бунты: погибли 18 человек, почти 100 охранников взяли в плен
В тюрьмах Эквадора начались массовые бунты - погибли 18 заключенных, а почти 100 тюремных охранников были взяты в плен. Президент страны Гильермо Лассо объявил чрезвычайное положение в местах лишения свободы по всей стране.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Guardian.
Схватки начались в субботу в одной из самых опасных тюрем страны Penitenciaría del Litoral в городе Гуаякиль. Заключенные использовали даже огнестрельное оружие и взрывные устройства.
Кроме этого, бунты бушуют и в 13 других тюрьмах - там взяли в плен 96 правоохранителей, а заключенные объявили голодовку, требуя улучшения санитарных условий и питания.
"На данный момент подтверждена смерть 18 заключенных после столкновений, зарегистрированных с субботы. Пострадали 10 человек, в том числе один полицейский", - сообщила прокуратура страны.
В ответ президент Эквадора Гильермо Лассо объявил чрезвычайное положение в тюрьмах страны на 60 дней и разрешил вооруженным силам восстановить контроль над местами лишения свободы.
Бунты в тюрьмах
В тюрьме Penitenciaría del Litoral бунты происходят довольно часто. Так, в 2021 году там погибло 119 заключенных, а в апреле 2023 – 12, еще трое получили ранения.
Массовый бунт также произошел и в тюрьме недалеко от столицы Гондураса - тогда была убита по меньшей мере 41 женщина, некоторые из них сгорели заживо.
Самая большая тюремная катастрофа за столетие также произошла в Гондурасе в 2012 году в тюрьме Комаягуа, где в результате пожара погиб 361 заключенный. Большинство жертв не были обвинены или осуждены за преступление.
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