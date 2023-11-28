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У Сьєрра-Леоне бойовики атакували казарми та тюрму: 20 загиблих за майже 1900 в'язнів-втікачів

Фото: в Сьєрра-Леоне бойовики атакували тюрму і казарми (GettyImages)
Автор: Антон Малиновський

У Сьєрра-Леоне бойовики напали на військові казарми, тюрму та кілька інших об'єктів. В результаті, загинули 20 людей, а майже 1900 в'язнів втекли.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Вранці в неділю нападники вчинили стрілянину в столиці країни Фрітауні. За словами речника армії Сьєрра-Леоне полковника Ісса Бангура, серед 20 загиблих - 13 солдатів, троє нападників, поліцейський, цивільна особа і працівник приватної охорони. Крім цього, восьмеро дістали поранень, а трьох заарештували.

Крім цього, в ході двохгодинного штурму в'язниці Падемба Роуд бойовикам вдалось зламати її головні ворота. Близько 1890 в'язнів втекли, затримати вдалось поки що лише 23 з них.

Бунти в тюрмах

В липні цього року у в'язницях Еквадору почалися масові бунти - загинуло 18 в'язнів, а майже 100 тюремних охоронців було взято у полон.

Масовий бунт також стався і У в'язниці неподалік столиці Гондурасу - тоді було вбито щонайменше 41 жінку, деякі з них згоріли живцем.

Найбільша тюремна катастрофа за століття також сталася у Гондурасі у 2012 році у в'язниці Комаягуа, де внаслідок пожежі загинув 361 ув'язнений. Більшість жертв не було звинувачено чи засуджено за злочин.

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