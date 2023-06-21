В женской тюрьме Гондураса вспыхнул бунт: погибла 41 заключенная

В тюрьме недалеко от столицы Гондураса произошел бунт, во время которого была убита по меньшей мере 41 женщина, некоторые из них сгорели заживо.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Guardian.

Президент ассоциации семей заключенных Дельма Ордонес заявила, что в тюрьме произошла стычка между членами банд Barrio 18 и Mara Salvatrucha (MS-13).

Отмечается, что некоторые из жертв были застрелены, а часть из них сгорела заживо. Также некоторые заключенные поступили в больницу с ножевыми ранениями.

Глава пенитенциарной системы страны Хулисса Вильянуева предположила, что столкновения начались из-за недавних попыток властей прекратить незаконную деятельность в тюрьмах.

Другие массовые трагедии в тюрьмах

Предварительное массовое беспорядки в женской тюрьме произошло в Гватемале в 2017 году, когда заключенные подожгли матрасы в знак протеста против изнасилований и других видов жестокого обращения в переполненном учреждении. В результате образовавшегося дыма и огня погибла 41 девушка.

Самая страшная тюремная катастрофа за столетие также произошла в Гондурасе в 2012 году в тюрьме Комаягуа, где в результате пожара погиб 361 заключенный. Большинство жертв не были обвинены или осуждены за преступление.

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