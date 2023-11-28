В Сьерра-Леоне боевики атаковали казармы и тюрьму: 20 погибших за почти 1900 беглых заключенных

В Сьерра-Леоне боевики напали на военные казармы, тюрьму и несколько других объектов. В результате погибли 20 человек, а почти 1900 заключенных скрылись.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters .

Утром в воскресенье нападавшие устроили стрельбу в столице страны Фритауне. По словам спикера армии Сьерра-Леоне полковника Исса Бангура, среди 20 погибших - 13 солдат, трое нападающих, полицейский, гражданское лицо и работник частной охраны. Кроме этого, восемь получили ранения, а троих арестовали.

Кроме того, в ходе двухчасового штурма тюрьмы Падемба Роуд боевикам удалось сломать ее главные ворота. Около 1890 заключенных сбежали, задержать удалось пока только 23 из них.

Бунты в тюрьмах

В июле этого года в тюрьмах Эквадора начались массовые бунты - погибли 18 заключенных, а почти 100 тюремных охранников были взяты в плен.

Массовый бунт также произошел и в тюрьме недалеко от столицы Гондураса - тогда была убита по меньшей мере 41 женщина, некоторые из них сгорели заживо.

Самая большая тюремная катастрофа за столетие также произошла в Гондурасе в 2012 году в тюрьме Комаягуа, где в результате пожара погиб 361 заключенный. Большинство жертв не были обвинены или осуждены за преступление.

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