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Сергій Шефір: що відомо про помічника Зеленського

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Київ, Середа 22 вересня 2021 14:17
Сергій Шефір: що відомо про помічника Зеленського Фото: Сергій Шефір (УНІАН)
Автор: Олег Черниш

Сьогодні, 22 вересня, стався замах на Сергія Шефіра - першого помічника президента України Володимира Зеленського. Сам він не постраждав, але поранення отримав його водій.

РБК-Україна вирішило нагадати, що відомо про помічника Зеленського.

Сергій Шефір - один з найдавніших друзів Зеленського в українській політиці, незважаючи на різницю у віці в 14 років. Перший помічник президента, якому в травні виповнилося 57 років, як і сам глава держави, родом з Кривого Рогу.

Зеленський і брати Шефіри - Сергій і Борис - разом займалися розвитком КВК. Останні організовували фестивалі "веселих і кмітливих", збирали команди і допомагали їм ідеями та фінансами. Зокрема, Шефіри писали сценарії і допомогли сформувати першу команду Зеленського "Запоріжжя - Кривий Ріг - транзит", яка потім переросла в студію "Квартал 95".

Саме цю компанію разом з Сергієм Шефіром нинішній глава держави створив у 2003 році. Брати Шефіри брали участь також як сценаристи і продюсери і в кінобізнесі Зеленського. Зокрема, вони продюсували серіал "Слуга народу", що став трампліном для політичної кар'єри фронтмена"Кварталу 95".

Станом на зараз Сергій Шефір є кінцевим бенефіціарним власником і учасником ряду компаній, у тому числі ТОВ "Квартал 95", "Квартал-Концерт", "Кіноквартал", "Квартал ТВ", "Продюсерський центр Ліга Сміху".

Про близькість дружніх відносин Сергія Шефіра і Володимира Зеленського говорить і те, що в їх володінні знаходиться дві квартири в Києві і торгові марки на спільні і фінансово успішні телепроекти: "Ліга сміху", "Країна У", "Ігри приколів" та інші.

Більш того, в 2019 році Шефір офіційно зробив внесок в 1,5 млн гривень на президентську компанію давнього друга. Після впевненої перемоги на виборах Зеленський призначив його своїм першим помічником.

За словами глави ОП Андрія Єрмака, Шефір брав участь у засіданнях з чиновниками "для оперативного надання главі держави потрібної йому інформації, фіксації доручень і обговорення нових ідей".

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський вже відреагував на замах на Шефіра і заявив, що відповідь буде сильною.

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Сергій Шефір
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