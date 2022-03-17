Сергій Марченко: У нас бюджет воєнного часу. Пенсії, зарплати та соцвиплати у пріоритеті

В умовах війни бюджет України зазнає серйозних втрат. Надходження з митниці скоротилися на 90%, втрати від зупинки бізнесу ще належить оцінити. Країна потребує кредитів, грантів і гуманітарної допомоги. Про те, як йде робота по залученню цих коштів в інтерв'ю РБК-Україна розповів міністр фінансів України Сергій Марченко.

– США прийняли рішення про допомогу Україні на 13,6 млрд доларів. Вже відомо, в якій формі надійдуть ці кошти, в якій якості і на які напрямки?

– До бюджету ці гроші не йдуть. Вони будуть виділені на спеціальні потреби – на підтримку нашої армії і обороноздатності країни, на гуманітарні потреби. І це гроші не тільки для України. Частина коштів призначена для країн Східної Європи, зокрема тих, хто надає допомогу Україні та нашим біженцям. Поки я не можу говорити про те, в якому вигляді ця допомога від США буде виділена фактично.

– Робота місія МВФ з перегляду програми stand-by, яка розпочалася 23 лютого, вже завершилася?

– Ми з головою Нацбанку попросили згорнути цю програму і запросили програму екстреної допомоги Rapid Financing Instrument (RFI). Цю програму на 1,4 млрд доларів ми вже отримали. Гроші зайшли на казначейський рахунок минулого тижня. Потрібно віддати належне МВФ за те, що ця програма була розгорнута дуже швидко.

– Тобто минулу програму ми закрили?

– Так.

– Нову ще не обговорюємо?

– Ми обговорюємо нову програму. Мова про розподіл коштів (650 млрд доларів) на підтримку економік усіх країн, які постраждали від "ковіду". Ми хочемо, щоб розвинені країни створили для нас програму, за якою вони частину своїх SDR, якими самі не скористалися, передали б для підтримки України. Саме цю програму ми зараз обговорюємо.

Я вже говорив про це з міністрами фінансів країн G-7. Я попросив і Нідерланди підключитися, хоч вони і не входять в G-7. Вони готові. Але можуть бути й інші країни, які захочуть приєднатися.

У цьому питанні нам дуже сильно допомагає міністр фінансів Канади Христя Фріланд. Це буде нова програма допомоги Україні. Але поки про чітку конфігурацію говорити рано. Питання в стані обговорення.

- Це не кредит, тобто це неповоротні гроші?

- Ці гроші числяться як кредитні, але їх погашати не треба. Потрібно заплатити тільки за використання при конвертації. Так, фактично це будуть неповоротні гроші.

- Країни, які погодяться, віддадуть свої гроші МВФ на нашу користь? Я вірно зрозумів?

- Ми хочемо, щоб нова програма була саме такою. Гроші будуть надходити на рахунки Нацбанку і поповнювати наші резерви, але Мінфін буде мати можливість розпоряджатися ними при необхідності покриття дефіциту.

- Суму поки назвати складно?

- Поки так. Сума залежить від потреб. Ми в складній ситуації і потребу поки складно розрахувати.

- У нещодавньому звіті МВФ йдеться про плани створити трастовий фонд для допомоги Україні. Що це за фонд?

- Так, буде створено трастовий фонд, в якому різні країни будуть давати свої гарантії, і зможуть вкласти свої кошти. По суті, зараз заявлялися різні суми.

- Це теж будуть кредити або..?

- Це будуть кредити.

- Який загальний обсяг грошей ми сподіваємося отримати за вже наявними домовленостями для бюджету і в якості гуманітарної допомоги?

– Загальна сума мобілізованої підтримки у вигляді екстреного фінансування від Світового банку складе понад 700 млн дол. США. Минулого тижня ми вже отримали до бюджету країни 350 млн дол США, і вчора (14 березня – ред.) додатково надійшли 91 млн дол США допфінансування від Банку.

В рамках пакету Світбанку ми так само очікуємо на гарантії від Швеції в розмірі 50 млн доларів, Нідерландів - 89 млн доларів, Австрії - 11 млн дол. США. Тобто, ці країни дають гарантії Світовому банку, і під ці гарантії СБ дає кредит на цю суму.Так само пакет Світбанку передбачає паралельне фінансування від Японії в розмірі 100 млн дол США

Окрім цього ми ведемо активні переговори з Канадою. Предметом обговорення зараз є прямий двосторонній кредит в 500 млн доларів.

Британія - 500 млн доларів, Франція – 300 млн євро, Німеччина – 300 млн євро. І макрофінансова допомога ЄС в 1,2 млрд євро - перший транш 300 млн ми вже отримали і наступні 300 млн євро отримаємо 18 березня. Є ще Європейський інвестиційний банк - 668 млн євро, з цієї суми до бюджету надійшло вже 200 млн.сукупно у нас сьогодні йдуть перемовини про отримання 6 млрд євро. Частина цих коштів вже на наших рахунках.

Грантові гроші - це окремо. Їх ми вже отримали - 110 млн євро від Італії, чекаємо від Великобританії 100 млн доларів, від Данії – 22 млн, а також Латвія, Литва, Ісландія – сукупно 12 млн доларів, і від ЄС – 120 млн євро. Разом десь 330-360 млн євро - це те, що не потрібно повертати.

У нас є кредитна підтримка близько 5 млрд євро, плюс гранти 360 млн євро і гарантія від США на випуск облігацій на 1 млрд доларів. Але, на жаль, поки немає особливого руху по цій гарантії. Ми намагаємося активізувати процес, але вже бачимо, що в нинішніх умовах бажано цю суму збільшити.

Це цифри на поточний момент. Потреби у нас колосальні, по суті, у нас бюджет воєнного часу. Паралельно з цим йдуть двосторонні перемовини на вищому рівні, під час яких також обговорюються теми залучення фінансів.

- З тих грошей, які ми отримали або які очікуються, на енергетику щось планується виділяти? Я маю на увазі закупівлю газу, ціна якого за всіма прогнозами буде досить високою?

- "Нафтогаз" сам веде треки з приводу отримання кредитних коштів для себе. Я не готовий сказати про які суми йдеться, але знаю, що Юрій Вітренко веде такі переговори. У нас зараз поки інше завдання. Ключове - це фінансування дефіциту бюджету.

- Гуманітарна допомога буде в якому вигляді - товарна, фінансова?

- Це питання Міністерства соціальної політики. Там накопичуються кошти. Станом минулого тижня там було близько 140 млн грн (260 млн грн на 15 березня). Зараз, напевно, вже більше. До бюджету на гуманітарну допомогу ми кошти не залучаємо. Якщо нам треба щось з гуманітарки закривати - ми закриваємо за рахунок загального фонду держбюджету. Донорські, грантові гроші і т.д. – це питання Мінсоцу.

- Як вплинула війна на наповнення держбюджету?

- По митниці зараз йде 10-15% від довоєнних надходжень. Багато гуманітарних вантажів, а це впливає на надходження від митниці. Щодо товарів критичного імпорту діє відстрочка зі сплати ПДВ. Частина бізнесу цим користується.

По податковій поки складно оцінити. У цей період Нацбанк перерахував доходи за минулий рік, банки сплатили дивіденди. Ми прийняли рішення, щоб підприємства, в яких є частка участі держави, теж сплатили дивіденди або частину прибутку.

Як працює бізнес в цих умовах поки по частині податків оцінити складно. Більш чітка картина буде в кінці місяця. Останні ініціативи - заміна ПДВ і податку на прибуток 2% від обороту, а також звільнення від сплати єдиного податку "ФОП" 1 і 2 груп вплине на доходи місцевих бюджетів. А чи перейде бізнес на податок з обороту в 2% поки мені складно сказати. Ці рішення вже прийняті, і ми зараз рахуємо всі ризики і втрати.

- Чи плануються ще якісь податкові зміни?

- Вже прийнято рішення не застосовувати штрафні санкції за невчасну подачу документів, також затверджено послаблення при реєстрації податкових накладних. Те, що залежало від уряду для спрощення стосовно податків для бізнесу, все реалізовано. У тому числі і з приводу скасування перевірок.

Я вважаю, що в частині податкової, для бізнесу ми постаралися, як можна більше полегшити роботу у військовий період. І зрозуміло, що надходження в цих умовах істотно знизяться. Це всі розуміють, і наші партнери розуміють. Тому у нас йде діалог з приводу оцінки потенційних втрат. Ми вже випустили військові бонди. Вже майже 20 млрд гривень отримано.

- Цей інструмент себе виправдав?

- Він дозволяє залучати кошти. Ми дали можливість іноземним інвесторам заходити на аукціони.

- Є попередня оцінка втрат? Називаються різні суми - сотні мільярдів доларів і втрата майже в половини ВВП.

- Я б не хотів давати оцінки зараз. Це рахує Мінекономіки. Більш точну картину можна буде побачити за результатами березня. Те, що я знаю точно – після початку війни втрати по митниці – до 90%. Але як це корелюється з економікою і бізнесом – поки складно сказати.

Ми зараз закликаємо бізнес на тих територіях, де не йдуть бойові дії, відкриватися, розширюватися, створювати там робочі місця і платити зарплату. Це важливо в нинішніх умовах. Ми не може зараз перебувати в замороженому стані.

- Чи впорається уряд з соціальними виплатами - пенсії і все інше?

- Це першочергове завдання. Сьогодні в умовах воєнного часу ми забезпечуємо тільки захищені витрати і витрати на армію. Більше нічого ми не платимо. Пенсії, зарплати, соціальні виплати – це пріоритет. У березні у нас була можливість достроково виплатити пенсії всім пенсіонерам.

- У квітні така можливість буде?

- Я не бачу причин, чому ні. На сьогоднішній момент я вважаю, що пенсії та соціальні виплати ми забезпечимо.

- В якому режимі працює зараз уряд?

- У режимі 24/7. За останні 20 днів у нас було напевно 20 засідань уряду, якщо не більше. Вжито всіх заходів для того, щоб уряд працював у безпечному режимі.